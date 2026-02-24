Nicaragua no registra casos de COVID durante la última semana

El Ministerio de Salud informó que entre el 17 y el 24 de febrero 2026, no se presentaron casos de COVID confirmado.

La entidad sanitaria subrayó que desde el inicio de la pandemia hasta este martes, ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 825 personas.

Asimismo, destacó que en la semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID 19 y resumió que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 580 nicaragüenses.

