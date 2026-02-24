Nicaragua no registra casos de COVID durante la última semana
El Ministerio de Salud informó que entre el 17 y el 24 de febrero 2026, no se presentaron casos de COVID confirmado.
La entidad sanitaria subrayó que desde el inicio de la pandemia hasta este martes, ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 825 personas.
Asimismo, destacó que en la semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID 19 y resumió que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 580 nicaragüenses.
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