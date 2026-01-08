Nicaragua inicia III Ciclo del Inventario Nacional Forestal 2026

El Gobierno de Nicaragua, bajo la coordinación del MARENA, ha puesto en marcha el levantamiento de datos para el tercer ciclo del Inventario Nacional Forestal 2026.

Inventario Forestal 2026 impulsa conservación en Nicaragua

Esta iniciativa busca actualizar la información estratégica sobre el patrimonio boscoso del país para orientar políticas de conservación y desarrollo sostenible.

El proceso consistirá en el levantamiento de 130 unidades de muestreo distribuidas en todo el territorio nacional.

Este estudio integral se desarrollará con la medición de los árboles, el monitoreo temporal para recopilar datos acumulados de los últimos cuatro años, el análisis de la extensión boscosa y el estado actual de conservación de los suelos en distintos ecosistemas.

La información recolectada es fundamental para la toma de decisiones en el manejo de recursos forestales, tanto en zonas productivas como en áreas de conservación protegidas.

El MARENA informó que las áreas de estudio ya han sido plenamente identificadas y cuentan con una hoja de ruta definida. El despliegue de los equipos técnicos se realizará en los 15 departamentos del país y en las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.

De acuerdo con el cronograma oficial, el levantamiento de muestras en campo iniciará en el mes de marzo y se tiene previsto concluir las labores de recolección en julio de 2026.

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