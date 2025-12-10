Nicaragua inaugura Primer Taller Luban de América Latina y El Caribe

Nicaragua marcó un nuevo hito en la educación técnica de la región al inaugurar el Taller Luban, el primero de su tipo en América Latina y El Caribe.

Taller Luban impulsa la formación técnica en Nicaragua

Este programa, fruto de la solidaridad entre la República Popular China y el Gobierno nicaragüense, tiene como objetivo principal brindar formación técnica, gratuita y de alta calidad a la juventud, enfocada en el avance tecnológico y la reducción de la pobreza.

En el Taller Luban, ubicado en el barrio Santa Ana de Managua, se realizó una inversión de 110 millones de córdobas y cuenta con laboratorios de vanguardia, incluyendo aulas teóricas y un Centro de Docencia e Investigación.

En su fase inicial, el centro ofrecerá capacitación en cuatro áreas fundamentales: Tecnología de Aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT); Tecnología de Automatización Eléctrica; Tecnología Mecatrónica y Tecnología de Manufactura Avanzada.

En la inauguración participaron el compañero Laureano Ortega, en representación del Gobierno, y una numerosa delegación de la República Popular de China, encabezada por el embajador Qu Yuhui.

Una delegación de expertos y técnicos de la Universidad de Tecnología y Educación de Tianjin (China) también asistió para completar la instalación de los equipos de última generación y actualizar los planes de estudio junto a maestros nicaragüenses.

Durante el acto, se firmó un acuerdo de donación de equipos entre instituciones educativas chinas y el Instituto Nacional Técnico Tecnológico (INATEC) de Nicaragua.

También se acreditó el Centro de Formación Docente EPIP, pilar para la capacitación de los educadores, y se develó el monumento del Taller Luban Nicaragua, que se inspira en el legado del maestro Lu Ban, símbolo de la excelencia técnica.

Las autoridades del INATEC instaron a la juventud a estar atenta a las redes sociales para el inicio de las matrículas para el año 2026, destacando esta oportunidad como clave para mejorar sus habilidades y potenciar el desarrollo económico.

El Taller Luban se une a la red global de centros de excelencia, que actualmente suman 35 talleres en 31 países del mundo.