Nicaragua honra con orgullo el 169 de la heroica Batalll de San Jacinto

En un ambiente cargado de fervor patrio, trabajadores de diversas instituciones del Buen Gobierno Sandinista rindieron homenaje a los héroes y mártires de la histórica Batalla de San Jacinto, en el marco del 169 aniversario de esta gesta gloriosa, desde la Casa Museo Hacienda San Jacinto.

La compañera Fatima Echegoven , Secretaria Política del INSS, resaltó el profundo respeto por la historia, en un lugar que fue escenario de la heroica defensa de la soberanía nacional frente a los invasores filibusteros en 1856.

«Aquí se honra la valentía de quienes lucharon en la defensa de nuestra patria, defendieron nuestra patria», expresó por su parte Humberto Rivera, guía del museo.

Recordó que el Museo Memorial Heroica Batalla de San Jacinto cuenta con tres salas principales que permiten a los visitantes sumergirse en los momentos más significativos de esta epopeya nacional.

En la primera sala se exhibe las armas originales utilizadas en la batalla, así como documentos históricos que relatan la lucha por la soberanía nacional.

En tanto en segunda sala rinde homenaje a los héroes de la batalla, incluyendo a los valientes indios flecheros, símbolos del coraje y la dignidad del pueblo originario.

Mientras que en la tercera sala está dedicada a los símbolos patrios y a los héroes nacionales, espacio que ofrece un repaso al legado histórico.

El guía del museo expresó que septiembre es el mes más visitado del año, permanece abierto todos los días, recibiendo a estudiantes, familias y turistas que desean conocer más sobre esta importante página de la historia nacional.

Con estas actividades, Nicaragua reafirma su identidad, su memoria histórica y el compromiso de seguir defendiendo la soberanía y la paz, tal como lo hicieron los héroes de San Jacinto hace 169 años.