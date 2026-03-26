Nicaragua gradúa 217 nuevos especialistas de Salud

En un paso significativo para el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, el Gobierno de Nicaragua realizará este viernes 27 de marzo de 2026 la graduación de 217 médicos en diversas especialidades y subespecialidades médico-quirúrgicas.

Graduación de médicos especialistas en Managua

Los nuevos especialistas han culminado su formación en áreas críticas de la medicina, tales como Cardiología, Nefrología, Medicina Crítica, Neonatología y Neurocirugía.

Asimismo, la promoción incluye expertos en Cirugía Articular, Maxilofacial, Otorrinolaringología, Radioterapia Oncológica y Oftalmología, entre otras disciplinas clave para la atención de alta complejidad en la red de hospitales públicos del país.

El acto de graduación tendrá lugar a las 03:00 p.m. en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias, en Managua.

Este nuevo grupo de profesionales se sumará de inmediato a los esfuerzos de restitución del derecho a la salud, permitiendo reducir las listas de espera y descentralizar la atención especializada hacia los departamentos.

Este avance en la formación de recursos humanos coincide con otras victorias en el sector salud reportadas esta semana, como la jornada de cirugías ortopédicas de rodilla que se desarrolla simultáneamente en el Hospital Escuela de León, donde también se garantiza atención especializada gratuita a las familias.

