Nicaragua fortalece turismo sostenible en gira por Japón con apoyo del JICA

Nicaragua, representada por la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), compañera Mara Stotti, realizó una visita oficial a Japón en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para la Promoción del Turismo Comunitario Sostenible, apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Durante la gira, la delegación sostuvo un encuentro con la vicepresidenta de la JICA, Señora Sachiko Imoto, donde se reafirmó el compromiso de continuar impulsando el turismo sostenible en Centroamérica.

Además, la «Tierra de Lagos y Volcanes» tuvo una destacada presencia en la JR Station de Tokio, compartiendo su riqueza cultural y turística con los visitantes.

Nicaragua y los demás países del istmo también participaron en la Expo Osaka, donde, coordinados por CATA y SITCA, dieron a conocer los principales atractivos, el patrimonio cultural e histórico que convierten a la región en un destino único en el mundo.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa trabajando para impulsar más victorias turísticas en beneficio de las familias nicaragüenses.



