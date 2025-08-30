Nicaragua fortalece relaciones comerciales con la República Popular China en el “Cafe Show China 2025”  

Entre el 29 y el 31 de agosto de 2025, la Embajada de la República de Nicaragua en la República Popular China participa en el “Cafe Show China 2025″, el evento de promoción de la industria del café más grande de China y uno de los más importantes de Asia, que se realiza en el China International Exhibition Center (Beijing).

Este año, el evento cuenta con un espacio de exhibición de 36 mil metros cuadrados, más de 450 expositores y la visita esperada de 80 mil personas, incluyendo importadores, distribuidores, empresarios, medios de comunicación y consumidores especializados.

Nicaragua cuenta con un Pabellón Nacional, en el que se presentan las variedades de café nicaragüense de mayor prestigio y reconocimiento internacional, destacando la calidad, el aroma y el sabor único que caracterizan al café de nuestro País.

La participación de Nicaragua se enmarca dentro de la estrategia del Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de ampliar y diversificar los destinos de la oferta exportable nicaragüense, aprovechando las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, en vigor desde enero de 2024.

Además de Nicaragua, otros Países de América Latina, África y Asia participan en este evento de proyección mundial, consolidando así la presencia internacional de nuestro País en los principales escenarios de promoción comercial en China.

Con esta participación, Nicaragua reafirma su compromiso de fortalecer las relaciones económicas y comerciales con la República Popular China, consolidando el café como uno de los productos insignia de nuestra oferta exportable, junto a otros rubros que están ganando espacio en el mercado chino.