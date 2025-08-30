Nicaragua firma contrato con empresa Yutong para adquisición de autobuses, equipos y maquinarias

Dando continuidad a la relación de hermandad y asociación estratégica entre Nicaragua y la República Popular China, se ha realizado la firma de contrato de suministro de 548 autobuses, equipos y maquinarias de la empresa Yutong.

Estas unidades de buses y equipos estarán beneficiando a las ciudades de Masaya, Managua, Granada, Carazo, Río Blanco, Estelí, Matagalpa, Boaco, León, Jinotega y Chinandega.

El Compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, señaló que con la empresa Yutong se ha empezado un camino de cooperación a largo plazo desde hace ya dos años y de la cual ya se han recibido más de 2 mil autobuses que circulan en todo el país.

A la vez agradeció en nombre de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, al Presidente Xi Jinping, al Partido Comunista de China, al pueblo y gobierno chino, a la empresa Yutong, que es un símbolo de la excelencia tecnológica de China en el mundo, por abrir las puertas de cooperación con Nicaragua, lo que permite dar mejores condiciones de transporte al pueblo nicaragüense y traer equipos y maquinarias que aportarán al crecimiento de la nación.

El contrato suscrito por el Gobierno de Nicaragua es a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, institución comprometida en agilizar todos los procesos necesarios para que este tipo de inversiones para el desarrollo social del país sean de manera rápida, eficiente y transparente.

El compañero Óscar Mojica Aguirre, Ministro de Hacienda y Crédito, señaló que están contentos con este contrato porque se está facilitando a la población medios de transporte e invirtiendo en la parte social del país.

“El compromiso del Copresidente Comandante Daniel y la Copresidenta Compañera Rosario se hace tangible con la firma de estos documentos que vienen a beneficiar a la gente que necesita movilizarse cómodamente todos los días para realizar todas sus actividades diarias”, apuntó.

En el acto de firma también estuvo presente el General en Retiro, Óscar Mojica Obregón, Ministro de Transporte e Infraestructura, quien indicó que estos equipos son fundamentales para fortalecer el transporte urbano en el país y las labores de limpieza en las municipalidades y todas las que tengan que ver con el desarrollo económico.

Resaltó que la empresa Yutong ha cumplido a cabalidad con todos los contratos de suministro, tiempo, forma, con calidad, gran beligerancia y agilidad.