Nicaragua está presente en Conferencia Internacional sobre Armas Biológicas en La India

En Nueva Deli, India, dio inicio la Conferencia Internacional “50 Años de la Convención para la Prohibición de Armas Biológicas (CAB): Fortaleciendo la Bioseguridad en el Sur Global”, un encuentro que reúne a expertos de más de 80 países y que concluirá este martes.

50 años de la Convención CAB: bioseguridad global

Durante la apertura, el doctor Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de India, destacó que el contexto actual presenta desafíos que no existían cuando se suscribió la Convención para la Prohibición de Armas Biológicas.

Por ello, señaló la necesidad de actualizar la Convención y crear un mecanismo de verificación ejecutado por una instancia independiente, como clave para enfrentar los próximos 50 años de manera exitosa.

En la Conferencia se evaluará la contribución de la CAB a la paz y la seguridad internacionales, se revisarán los avances globales desde su entrada en vigor y su complementariedad con los regímenes multilaterales de control de las exportaciones.

Además, se definirá el camino a seguir para su fortalecimiento y se abordarán los desafíos futuros.

En representación del Gobierno de Nicaragua, participa la compañera Aminta Marina Díaz Flores, Asesora Legal del Ministerio de Defensa y Punto de Contacto Nacional.

