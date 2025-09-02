Nicaragua, en Misión Oficial, fortalece cooperación con empresas chinas

Una delegación del gobierno de Nicaragua se encuentra en Beijing, China, en una misión para afianzar proyectos en curso y explorar nuevas oportunidades de cooperación con empresas de la República Popular China.
La delegación, integrada por el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo, el canciller Valdrack Jaentschke, el asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Carlos Selva, y el embajador de Nicaragua en China, Ramiro Cruz, ha sostenido reuniones con destacadas empresas chinas en su primer día de trabajo.
La delegación se reunió con firmas constructoras como CCECC, POWERCHINA y CCCC, que están a cargo de proyectos de energía, agua, saneamiento e infraestructura en Nicaragua.
También mantuvieron encuentros con la empresa SINOPHARM para discutir programas de suministro de medicamentos y con la empresa CEIEC, especializada en ciberseguridad.
Además, sostuvieron conversaciones con WANDONG MEDICAL para coordinar el suministro de equipos de imagenología para hospitales nicaragüenses, y con HUAWEI para dar seguimiento a los proyectos de telecomunicaciones que la empresa ejecuta en el país.