martes, septiembre 2, 2025
Nicaragua

Nicaragua, en Misión Oficial, fortalece cooperación con empresas chinas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Una delegación del gobierno de Nicaragua se encuentra en Beijing, China, en una misión para afianzar proyectos en curso y explorar nuevas oportunidades de cooperación con empresas de la República Popular China.

Nicaragua y China: Oportunidades de cooperación en Beijing
Nicaragua y China: Oportunidades de cooperación en Beijing

La delegación, integrada por el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo, el canciller Valdrack Jaentschke, el asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Carlos Selva, y el embajador de Nicaragua en China, Ramiro Cruz, ha sostenido reuniones con destacadas empresas chinas en su primer día de trabajo.

La delegación se reunió con firmas constructoras como CCECC, POWERCHINA y CCCC, que están a cargo de proyectos de energía, agua, saneamiento e infraestructura en Nicaragua.

También mantuvieron encuentros con la empresa SINOPHARM para discutir programas de suministro de medicamentos y con la empresa CEIEC, especializada en ciberseguridad.

Además, sostuvieron conversaciones con WANDONG MEDICAL para coordinar el suministro de equipos de imagenología para hospitales nicaragüenses, y con HUAWEI para dar seguimiento a los proyectos de telecomunicaciones que la empresa ejecuta en el país.


