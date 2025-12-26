Nicaragua eliminó en un 100% la transmisión de VIH de madre e hijo durante 2025

A través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, Nicaragua alcanzó este 2025 una reducción del 100% en la transmisión materno-infantil del VIH, hito que garantiza que los hijos de madres con el virus nazcan sanos y libres de la infección.

Este logro histórico se fundamenta en cuatro pilares de atención gratuita: La detección temprana del VIH en mujeres embarazadas; el tratamiento oportuno y gratuito de antirretrovirales; el seguimiento médico estricto durante el embarazo y el parto y el control especializado para los recién nacidos después del nacimiento.

Con este avance, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con el derecho de la niñez a nacer con salud y dignidad, consolidando un sistema de prevención referente en la región.