Nicaragua: Dos personas fueron afectadas por el COVID en la última semana

El Ministerio de Salud informó este martes que entre el 11 y el 18 de noviembre atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 2 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 1 persona que estaba en seguimiento ya cumplió con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MINSA ha atendido y dado seguimiento a 16 mil 819 personas.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

Hasta la fecha el MINSA ha logrado la recuperación de 16 mil 572 nicaragüenses y sigue trabajando en la prevención y atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

