Nicaragua: Disminuyen casos de Dengue, Neumonía e Influenza durante la última semana

El Ministerio de Salud (MINSA) reportó una disminución en la incidencia de varias enfermedades durante la semana que culminó el 29 de noviembre, destacando el éxito de las campañas de prevención.

La enfermedad que mostró la mayor reducción fue el Dengue, con una disminución del 18% en el número de personas enfermas, registrándose 275 personas diagnosticadas.

La Neumonía también presentó un descenso del 6% con respecto a la semana anterior, totalizando 1,326 personas con la enfermedad.

En relación a la Influenza, se registró una disminución del 8% en los casos confirmados, con 97 enfermos.

Finalmente, en cuanto a la Leptospirosis, se diagnosticaron tres casos confirmados, lo que representa un caso menos que la semana anterior.

En contraste con las enfermedades en descenso, la Malaria presentó un aumento del 15% en el número de casos captados, con 113 casos registrados.

