Nicaragua destaca oferta de aventura y naturaleza en Feria Internacional de Canadá

Con el fin de seguir posicionando a la «Tierra de Lagos y Volcanes» como un destino preferencial, Nicaragua participó exitosamente en la feria internacional The Outdoor Adventure Show, realizada el 28 y 29 de marzo en Montreal.

Nicaragua deslumbra en feria de aventuras en Montreal

El evento, especializado en turismo al aire libre, permitió mostrar a los viajeros canadienses las últimas novedades en destinos de aventura, sol y playa.

Durante la feria, Nicaragua destacó innovaciones estratégicas como la Carretera Costanera, una obra que facilita el acceso a las joyas del Pacífico y potencia las actividades de naturaleza y cultura.

La delegación nicaragüense subrayó que el país se diferencia por ser un destino no masivo y accesible, ideal para el turista norteamericano que busca experiencias auténticas en un entorno seguro.

La promoción estuvo a cargo de la Compañera Ana Carolina García, Directora de Promoción y Mercadeo del INTUR, quien compartió con los asistentes mapas, guías de aventura y muestras de nuestra identidad, incluyendo dulces tradicionales y artesanías.



