Nicaragua destaca en Simposio Internacional sobre derecho y controversias marítimas en China

Una representación de la República de Nicaragua participó este 1º de diciembre en el Simposio 2025 sobre Solución de Controversias Marítimas y Derecho Internacional, un evento de alto nivel organizado por el Centro Huayang para la Cooperación Marítima y la Gobernanza Oceánica y la Fundación China para el Desarrollo Oceánico.

Nicaragua destaca en Simposio 2025 sobre Derecho Marítimo

El evento se desarrolló en la República Popular China y contó con la participación de su viceministra de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, magistrados del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, expertos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y académicos de diversos continentes.

En representación de Nicaragua, asistió el doctor Carlos Argüello Gómez, quien presentó una exposición sobre los efectos del aumento del nivel del mar en los derechos marítimos de los Estados.

Su intervención abordó los desafíos jurídicos contemporáneos que enfrentan los Países en desarrollo y subrayó la importancia de fortalecer la aplicación del Derecho Internacional del Mar.

El doctor Argüello Gómez también mencionó el conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia, destacando la postura firme del Gobierno de Nicaragua en defensa de su Soberanía.

Su participación fue ampliamente reconocida por los organizadores y especialistas, lo que reafirma el prestigio de Nicaragua en el ámbito del derecho internacional y su trayectoria en la resolución pacífica de controversias marítimas.

La delegación nicaragüense valoró la invitación de las instituciones chinas y reafirmó el compromiso histórico de su País con el multilateralismo, la legalidad internacional y la defensa soberana de sus derechos.

Además, expresó su disposición a continuar fortaleciendo el intercambio académico y técnico con China en materia de gobernanza marítima y cooperación internacional.

