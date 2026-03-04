Nicaragua consolida su oferta turística en los principales escenarios de Canadá y Estados Unidos

La «Tierra de Lagos y Volcanes» continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional mediante una participación estratégica en ferias especializadas durante el primer bimestre de 2026.

Nicaragua participó por primera vez en Canada’s Bridal Show en Toronto, del 16 al 18 de enero de 2026

Estas acciones, impulsadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, buscan dinamizar la comercialización del sector y atraer nuevos flujos de visitantes hacia los destinos nacionales.

Por primera vez, Nicaragua marcó presencia en el Canada’s Bridal Show en Toronto, realizado del 16 al 18 de enero.

En este espacio, el país se proyectó como un destino emergente y exclusivo para bodas y lunas de miel, destacando la belleza arquitectónica de sus ciudades patrimoniales y el encanto natural de sus playas en el Pacífico.

Asimismo, durante febrero, la oferta de naturaleza y aventura fue protagonista en The Outdoor Adventure Show, con sedes en Toronto y Vancouver.

En Vancouver, más de 15,000 asistentes mostraron interés en las experiencias sostenibles que ofrecen nuestros volcanes y reservas naturales.

Todo un éxito la participación de Nicaragua en la Travel and Adventure Show en South Florida

En el mercado estadounidense, Nicaragua participó en las ediciones del Travel & Adventure Show en Nueva York, Chicago y el sur de Florida.

Esta delegación contó con el acompañamiento de importantes representantes del sector privado, tales como Yemaya Reefs, de Little Corn Island; Villas de Palermo, de San Juan del Sur, y Tour Operadora Entre Islas.

La promoción se centró en productos icónicos como el sandboarding en el volcán Cerro Negro, la exuberante biodiversidad del Río San Juan y circuitos que integran la historia y cultura nicaragüense con el turismo de bajo impacto ambiental.

La presencia en estos eventos internacionales permitió establecer contactos directos con miles de potenciales viajeros, y afianzó alianzas estratégicas con socios comerciales.

Con estas iniciativas, Nicaragua refuerza su visibilidad en segmentos especializados como el turismo romántico, de aventura y naturaleza, consolidándose como un destino diverso y seguro en la región.

