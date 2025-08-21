Nicaragua conmemora en Argelia 45 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización

La Embajada de Nicaragua en Argelia, en colaboración con la Asociación Argelina para la Diplomacia, rindió homenaje al 45 aniversario del cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización.

Homenaje al 45 aniversario de la Cruzada de Alfabetización

El embajador nicaragüense, Carlos Díaz, se reunió con jóvenes argelinos para compartir la historia de la Cruzada, destacando la masiva movilización de jóvenes que logró reducir el analfabetismo del 52.35% al 12.96%.

Se proyectó el documental «Juventud Presidente» subtitulado en árabe para acercar la historia a los asistentes.

Por su parte, los jóvenes argelinos expresaron su admiración por los valores revolucionarios de Nicaragua y agradecieron su posición en defensa de los derechos de los pueblos palestino y saharaui.

