Nicaragua

Nicaragua cierra otra semana sin casos confirmados ni muertes por COVID

Por Jonathan Morales
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El Ministerio de Salud (MINSA) reportó este martes que, durante la semana comprendida entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, Nicaragua no registró casos confirmados ni fallecimientos atribuibles a la COVID.

Desde el inicio de la pandemia, el sistema de salud ha brindado atención responsable y cuidadosa a un total de 16 mil 819 personas.

A la fecha, Nicaragua ha logrado la recuperación de 16 mil 574 nicaragüenses.

#Coronavirus