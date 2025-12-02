Nicaragua cierra otra semana sin casos confirmados ni muertes por COVID
El Ministerio de Salud (MINSA) reportó este martes que, durante la semana comprendida entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, Nicaragua no registró casos confirmados ni fallecimientos atribuibles a la COVID.
Desde el inicio de la pandemia, el sistema de salud ha brindado atención responsable y cuidadosa a un total de 16 mil 819 personas.
A la fecha, Nicaragua ha logrado la recuperación de 16 mil 574 nicaragüenses.