Nicaragua celebró el Día del Amor y la Amistad fortaleciendo lazos familiares y comunitarios

En una vibrante jornada de fraternidad, el Buen Gobierno Sandinista, a través del Ministerio de la Familia, desarrolló diversas actividades a nivel nacional para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, promoviendo el respeto, la unidad y la solidaridad como pilares de la armonía social.

Día del Amor y Amistad: Unidad y Solidaridad en Nicaragua

Bajo el lema de cultivar valores desde el hogar, la jornada integró a todos los sectores de la sociedad, desde la primera infancia hasta los adultos mayores, reafirmando el compromiso con la paz y la convivencia sana.

Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) protagonizaron el recital “Amor, Respeto y Amistad”. A través del canto, la danza y el teatro, los infantes fortalecieron su seguridad y habilidades sociales en ambientes estimulantes.

En las Casas Club de los Adultos Mayores se habilitó el “Buzón del Amor y la Amistad”, donde los protagonistas de la tercera edad intercambiaron mensajes y cartas, promoviendo la autoestima y el reconocimiento mutuo como base de una vida digna.

Además, se realizó una edición especial dirigida a padres y madres, enfocada en brindar herramientas prácticas para la comunicación afectiva y la resolución pacífica de conflictos dentro del núcleo familiar.

Los protagonistas de programas preventivos en zonas de riesgo elaboraron tarjetas sobre la empatía y la responsabilidad compartida, fomentando el compromiso de construir relaciones libres de violencia.

El «Stand del Amor y la Amistad» se convirtió en un punto de encuentro para familias, quienes a través de juegos tradicionales y dinámicas grupales reforzaron la importancia del diálogo y la alegría compartida.

Con esta amplia movilización, el Gobierno de Nicaragua consolida su estrategia de fortalecer la paz desde la base familiar, garantizando el derecho de todas y todos los nicaragüenses a vivir en entornos seguros, llenos de cariño y bienestar comunitario.

