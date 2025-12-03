Nicaragua celebra su tradicional Purísima con amplia asistencia internacional en México

El Gobierno de Nicaragua, presidido por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, a través de su embajada en México, celebró este 2 de diciembre de 2025 su tradicional Purísima en homenaje a la Virgen Inmaculada Concepción de María.

El evento se desarrolló en un ambiente de gran alegría y contó con la asistencia de aproximadamente 300 invitados.

La celebración reflejó el respaldo y la amistad internacional hacia Nicaragua, con la participación de diplomáticos y representantes de diversos países y movimientos de solidaridad.

A la Purísima asistieron los embajadores de Arabia Saudita, Belice, Filipinas, Rusia y Tailandia, así como representantes de China, Cuba, Irlanda y Palestina.

También participaron miembros de movimientos de respaldo fraternal, partidos, organizaciones, movimientos sociales y laborales, así como personalidades, artistas, empresarios, estudiantes, connacionales y amigos de Nicaragua.

Todos los asistentes se unieron en el tradicional fervor, exclamando la conocida pregunta y respuesta: «¿Quién Causa tanta alegría? ¡La Concepción de María!».

Los invitados disfrutaron plenamente de las costumbres nacionales, deleitándose con el tradicional brindis (gorra) y una variedad de platillos típicos como nacatamal, frutas, dulces y fresco de cacao.

Además, se les compartió material promocional y turístico del país, conocido como «Nicaragua, Bendita, Linda y Siempre Libre».

La celebración contó con un valioso y solidario aporte artístico que le cantó a la Virgen Inmaculada Concepción de María.

Entre los artistas destacados se encontraron a los cantantes y maestros: Gina Bastida, Manuel Urban, Brigitte Oliva Pérez, Carlos Augusto Garrido Valencia, Fernando de la Rosa, Maestro Miguel Santamaría y Miguel Patricio.

También participaron Armando Gómez Martínez, el Grupo Ensamble Axolotl (de Música Tradicional Huasteca), Grupo Huitzil Música Latinoamericana, Trio Sagaz Huapanguero y el Trío Relincho Hidalguense.

Un momento especial fue la ceremonia tradicional realizada por el Grupo Danza Azteca Teolhuicatl en honor a la Virgen. Además, el Maestro Miguel Santamaría interpretó una composición de su autoría: «¡Viva Nicaragua!».

Finalmente, el compañero Embajador Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, en nombre del Pueblo y Buen Gobierno, agradeció la participación de los distintos sectores en esta tradicional Purísima.

Se extendió un agradecimiento al apoyo acostumbrado de Coca-Cola FEMSA, Mezcal Zitael, Tepoznieves, Jorge Castillo e Itza Laguna.