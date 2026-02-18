Nicaragua celebra el nacimiento de Valentín, un hermoso tapir macho

En el Parque Zoológico Nacional, se produjo el segundo nacimiento de una cría de Tapir macho, de nombre Valentín, un importante logro para la conservación de la especie en Nicaragua.

Valentín, nació el 29 de enero de éste año, con un peso de 17 libras, aún permanece con el cuidado de médicos veterinarios del Parque Zoológico, para asegurar su adecuado desarrollo.

El tierno Tapir, se encuentra en óptimas condiciones junto a su mamá, alimentándose y adaptándose a su entorno, informa el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales MARENA.

Este acontecimiento destaca los logros de los programas de reproducción en cautiverio, como una estrategia fundamental para preservar la fauna silvestre de nuestro país.