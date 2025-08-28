Nicaragua avanza un 15% en Campaña Nacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional avanza en la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, que se está llevando a cabo en todos los departamentos del país.

El Ministerio de Salud informó que hasta la fecha se han aplicado 30 mil 647 dosis de la vacuna, alcanzando un 15.3% de la meta establecida, que son 200 mil dosis.

La campaña tiene como objetivo proteger la salud de las familias nicaragüenses y asegurar el bienestar de la población.

Las autoridades instan a la población a acudir a los centros de salud para recibir la vacuna, que es crucial para la prevención de esta enfermedad.

