Nicaragua aboga por justicia climática y multilateralimso en Asamblea de la ONU para Medio Ambiente UNEA-7

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, se encuentra participando activamente en el Séptimo Período de Sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7) y en la Séptima Reunión del Comité de Composición Abierta de Representantes Permanentes (OECPR-7).

Nicaragua impulsa acuerdos ambientales en la UNEA-7

Los encuentros, organizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se llevan a cabo del 1 al 12 de diciembre de 2025 en Nairobi, Kenia.

La delegación nicaragüense, representada por el Compañero Jonathan González, Especialista del MARENA, participa en las negociaciones de alto nivel enfocadas en impulsar acuerdos globales cruciales para la sostenibilidad del planeta.

Durante las sesiones, Nicaragua ha reiterado su compromiso con temas fundamentales, incluyendo la Prevención de la Contaminación: Buscando soluciones globales efectivas para reducir el impacto ambiental; y la Economía Circular: Promoviendo modelos de producción y consumo más sostenibles.

También ha reafirmado sus compromisos con el Financiamiento Ambiental: Abogando por el acceso justo a recursos para la protección de los ecosistemas, y la Protección de los Ecosistemas: Trabajando por la conservación de la biodiversidad global.

El Gobierno Sandinista reiteró su posición en la defensa del multilateralismo, la justicia climática y el vital principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, instando a las naciones históricamente más contaminantes a asumir su cuota en la lucha contra el cambio climático.

El importante evento fue inaugurado por el presidente del Comité de Representantes Permanentes, el Embajador Firas Khouri de Jordania, junto a la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, marcando el inicio de dos semanas de intensas negociaciones que buscan establecer la agenda ambiental mundial para los próximos años.



