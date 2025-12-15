MINSA reporta disminución significativa de casos de dengue, malaria e influenza en Nicaragua

El Ministerio de Salud (MINSA) dio a conocer este lunes el informe epidemiológico de la semana que concluyó el 13 de diciembre, revelando una tendencia a la baja en varias de las enfermedades de mayor vigilancia a nivel nacional, incluyendo el Dengue, la Malaria y la Influenza.

Los datos presentados reflejan el éxito de las campañas de prevención y control, mostrando importantes reducciones en el número de personas diagnosticadas con estas patologías.

La enfermedad que mostró una de las caídas más destacadas fue la Influenza, con una disminución del 18% en los casos confirmados, registrando un total de 61 personas afectadas durante el periodo.

Le sigue la Malaria, que presentó una reducción del 14% en el número de casos captados, contabilizando 127 diagnósticos.

Por su parte, el Dengue también registró una disminución, con un descenso del 9% en el número de personas enfermas, sumando 207 diagnósticos en la semana.

Un dato particularmente positivo en el informe es que la Leptospirosis no registró ningún caso confirmado durante la semana analizada, lo que subraya la efectividad de las medidas sanitarias aplicadas para contener esta enfermedad bacteriana.

En contraste con las demás patologías, los casos de Neumonía se mantuvieron prácticamente invariables en su número con respecto a la semana anterior, registrando un total de 1,201 personas diagnosticadas.

Las autoridades de salud mantienen la vigilancia y las recomendaciones para la prevención de esta enfermedad respiratoria.

