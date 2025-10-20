MINSA reporta disminución en casos de dengue y leptospirosis en la última semana

El Ministerio de Salud (MINSA) dio a conocer el informe epidemiológico correspondiente a la semana que culminó el 18 de octubre, destacando una tendencia a la baja en la incidencia de algunas enfermedades vectoriales, aunque se observaron leves incrementos en otras patologías respiratorias.

En relación con el Dengue, se registró una disminución del 6% en el número de personas enfermas, con un total de 253 personas diagnosticadas en el período.

De igual manera, la Leptospirosis mostró una reducción, reportando únicamente un caso confirmado, lo que representa un caso menos que la semana anterior.

Por otro lado, la Malaria presentó un leve aumento del 8% en los casos captados, sumando 103 casos confirmados.

Los casos de Neumonía también registraron un aumento marginal del 1% con respecto a la semana pasada, alcanzando un total de 1,411 personas diagnosticadas con la enfermedad.

Finalmente, se confirmaron 49 casos de Influenza durante la semana.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa instando a la población a mantener y reforzar las medidas de prevención e higiene para seguir controlando estas enfermedades a nivel nacional.

