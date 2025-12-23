MINSA reporta disminución de enfermedades vectoriales y respiratorias en Nicaragua

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que en la semana que culminó el 20 de Diciembre, el Dengue presentó una disminución del 7% en el número de Personas enfermas (192 personas diagnosticadas).

En relación a la Malaria, se presentó una disminución del 17% en el número de casos captados (106 casos de Malaria). La Influenza registró una disminución del 8% en los casos confirmados (56 enfermos).

Con respecto a la Leptospirosis, se diagnosticaron 2 casos confirmados y en la semana anterior no se notificaron casos.

Los casos de Neumonía presentaron un aumento del 9% en el número de casos con respecto a la semana pasada (1,311 personas con Neumonía).

