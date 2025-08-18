MINSA reporta disminución de casos de malaria al 16 de agosto

El informe emitido este lunes por el Ministerio de Salud registra una disminución de los casos de malaria en la semana que culminó el 16 agosto, pero aumentaron los contagios por dengue, neumonía, influenza y leptospirosis.

Se captaron 87 enfermos de malaria, para una disminución del 33%. También registraron 395 casos de dengue, para un aumento del 15% en el número de personas enfermas.

Además, se diagnosticaron Mil 335 personas con neumonía, lo que presenta un aumento del 28% con respecto a la semana pasada.

En cuanto a la Influenza, se reportaron 27 casos positivos lo que representa un 59% más que la semana anterior. En lo que respecta a la Leptospirosis se diagnosticaron 4 casos.

