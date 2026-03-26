MINSA realiza jornada de cirugías ortopédicas para familias leonesas

Con el objetivo de restituir el derecho a la salud especializada y gratuita, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, desarrolla este jueves 26 y mañana 27 de marzo una jornada de cirugías ortopédicas en el Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA).

Cirugías ortopédicas transformadoras en León

Durante esta jornada, se tiene programada la colocación de prótesis de rodilla a 11 pacientes protagonistas originarios de diversos municipios del departamento de León.

Estas intervenciones quirúrgicas de alta complejidad están diseñadas para que los pacientes logren aliviar dolores crónicos y recuperen su movilidad física.

El impacto de estas cirugías trasciende lo clínico, ya que permite a los beneficiarios reintegrarse plenamente a sus actividades familiares, laborales y comunitarias, mejorando significativamente su calidad de vida y autonomía.

