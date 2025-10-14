MINSA invierte más de 6 millones de córdobas para la compra de microscopios

El Gobierno Sandinista en base al Modelo de Salud Familiar y Comunitario, entregó 106 microscopios para realizar exámenes de sangre, orina, heces, lecturas de Papanicolaou y biopsias.

Estos equipos que serán entregados a hospitales y centros de salud, apoyan el diagnóstico de infecciones, enfermedades parasitarias, cáncer, malaria, y tuberculosis entre otras enfermedades.

Estos equipos contaron con la inversión de 6 millones 100 mil córdobas. El Gobierno Sandinista sigue equipando nuestras Unidades de Salud para garantizar atención médica digna, gratuita y de calidad a nuestro Pueblo.

