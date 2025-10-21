MINSA entrega obras de mejoramiento del pasillo principal del Hospital Bertha Calderón

El Gobierno Sandinista, a través del Ministerio de Salud (MINSA), entregó este martes las obras de mejoramiento del pasillo principal del Hospital de la Mujer Bertha Calderón Roque en Managua.

Mejoras en el Hospital Bertha Calderón de Managua

Esta inversión busca atender en mejores condiciones a las más de 386 mil protagonistas que anualmente son asistidas en esta Unidad de Salud.

Las obras de mejoramiento contaron con una inversión de 3 millones 600 mil córdobas e incluyeron una renovación integral del pasillo principal y áreas conexas.

Se cambio el cielo raso, se sustituyeron ventanas, puertas y particiones de vidrio.

También se realizó la instalación de nuevas luminarias, remodelación de áreas administrativas, pintura general y mantenimiento de techos.

El Gobierno Sandinista continúa trabajando para seguir mejorando las condiciones en los hospitales de Nicaragua.



