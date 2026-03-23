MINSA: disminuyen casos de dengue, malaria y neumonía

El Ministerio de Salud (MINSA) informó este lunes que en la semana que finalizó el 21 de marzo, los casos de dengue bajaron el 9 por ciento en el número de personas enfermas, solamente, se contabilizan 83 personas diagnosticadas.

De acuerdo con un informe, los casos de malaria presentaron una disminución del 32 por ciento en relación a la semana anterior (46 casos). En tanto, los casos de neumonía disminuyeron 3% en el número de personas enfermas (mil 356 pacientes).

En cuanto a leptospirosis, se diagnosticó un caso en la semana pasada, y sobre la influenza, se presentó igual número de casos confirmados que la semana anterior (40 enfermos).

