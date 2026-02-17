MINSA destaca que Nicaragua no registra casos de COVID durante la última semana

El Ministerio de Salud informó este martes que entre el 10 y el 17 de febrero 2026, no se presentaron casos de COVID confirmados en Nicaragua.

La institución destacó que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, han brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 825 personas.

El MINSA agregó que en la última semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y subrayó que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 580 nicaragüenses.

