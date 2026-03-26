MINSA desarrollará 21 campañas de salud y vacunación en todo el país

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció un ambicioso plan de actividades para la semana del 30 de marzo al 05 de abril, priorizando la inmunización masiva.

La campaña de refuerzo contra el Sarampión (para personas de 15 a 36 años) y las vacunas contra el VPH y Fiebre Amarilla se ejecutarán en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega, León, Managua, Carazo, Masaya, Granada, Rivas, Boaco, Chontales, Zelaya Central, Río San Juan, Jinotega, Matagalpa, Bilwi, Las Minas y la RACCS.

De igual forma, la vacunación contra el COVID se mantendrá permanente en estas mismas zonas.

En cuanto a la salud preventiva y detección temprana, entre el 30 de marzo y el 01 de abril, se movilizará el Censo Nutricional para menores de 14 años y las campañas contra la Diabetes y el Cáncer de Próstata (hombres mayores de 50 años) en los 19 SILAIS del país.

Durante estos mismos días, se intensificarán las jornadas de detección de cáncer de mamas, estómago y cérvico-uterino en toda la franja nacional, mientras que las jornadas de donación de sangre se concentrarán en Estelí, León, Managua, Carazo, Masaya, Granada, Rivas, Chontales y Matagalpa.

La atención directa a grupos específicos se fortalecerá con encuentros en Casas Maternas del 30 al 31 de marzo en Madriz, Rivas, Río San Juan, Bilwi y Las Minas.

Asimismo, el programa “Amor para los más Chiquitos” brindará atención médica en Managua y Bilwi, mientras que las visitas a pacientes de “Todos con Voz” se realizarán del 30 de marzo al 02 de abril en Estelí, Masaya, Rivas, Boaco, Bilwi y Las Minas.

Las ferias de salud especializadas con ultrasonidos para embarazadas se concentrarán en el norte y caribe norte (Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega y Bilwi).

Finalmente, para el cierre de la semana y de cara al periodo de verano, la Cruz Blanca y el MINSA activarán el plan “Verano Seguro y Saludable” en balnearios de los 19 SILAIS.

Estas acciones de vigilancia sanitaria en centros recreativos se realizarán del 30 de marzo al 05 de abril, trabajando en conjunto con las jornadas de lucha antiepidémica contra el dengue y las clínicas móviles de “Mi Hospital en mi Comunidad”, estas últimas con presencia reforzada en Madriz, Estelí, Chinandega, León, Managua, Masaya, Boaco y Las Minas.

