MINSA capacita a galenos en nefrología materno fetal

En el Instituto Tecnológico de la Salud en la ciudad de Managua, con la participación de médicos residentes de Managua, Matagalpa y el Rama, el Ministerio de Salud desarrolla el Curso de Nefrología Materno-Fetal.

El doctor Néstor Pavón, jefe de medicina materno-fetal del hospital Bertha Calderón, aseguró que esta capacitación es gracias a la voluntad y visión de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo.

Esta capacitación médica, participan galenos de quinto año de la especialidad, para que refuercen los conocimientos para prevenir y atender a las embazadas en la fase prenatal.

“Todas las enfermedades del riñón, infecciones, anomalías, malformaciones y función renal, que intervengan en el desarrollo del embarazo”, explicó el doctor Néstor Pavón.

