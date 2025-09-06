type here...
Buscar
31.7 C
Managua
sábado, septiembre 6, 2025
Nicaragua

MINSA atendió a más de 300 pacientes, en exitosa Feria Oncológica en Siuna, Caribe Norte

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ministerio de Salud (MINSA) concluyó con éxito una masiva feria oncológica en el municipio de Siuna, en el Caribe Norte, en la que se atendió a más de 300 pacientes provenientes de Siuna, Bonanza, Rosita, Mulukukú y Paiwas.

La jornada, realizada este sábado en saludo a las Fiestas Patrias, contó con una brigada de 29 especialistas de hospitales de Managua.

La feria, liderada por el doctor Denis Espinoza, incluyó diagnósticos y procedimientos quirúrgicos para la detección y tratamiento de cáncer de colon, estómago, pulmón, cérvix y mama.

Se realizaron 11 cirugías de cáncer de tiroides, colon y laparoscopias.

Una paciente de Mulukukú, Yamileth Alcántara Gaitán, agradeció al gobierno por la atención recibida.

Las autoridades locales, como el alcalde de Siuna, Marvin Polanco Morales, y el secretario político del Triángulo Minero, Noel Espinoza Hernández, calificaron la feria como una «bendición de Dios» que acerca la atención especializada a las familias de la región.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456