MINSA atendió a más de 300 pacientes, en exitosa Feria Oncológica en Siuna, Caribe Norte

El Ministerio de Salud (MINSA) concluyó con éxito una masiva feria oncológica en el municipio de Siuna, en el Caribe Norte, en la que se atendió a más de 300 pacientes provenientes de Siuna, Bonanza, Rosita, Mulukukú y Paiwas.

La jornada, realizada este sábado en saludo a las Fiestas Patrias, contó con una brigada de 29 especialistas de hospitales de Managua.

La feria, liderada por el doctor Denis Espinoza, incluyó diagnósticos y procedimientos quirúrgicos para la detección y tratamiento de cáncer de colon, estómago, pulmón, cérvix y mama.

Se realizaron 11 cirugías de cáncer de tiroides, colon y laparoscopias.

Una paciente de Mulukukú, Yamileth Alcántara Gaitán, agradeció al gobierno por la atención recibida.

Las autoridades locales, como el alcalde de Siuna, Marvin Polanco Morales, y el secretario político del Triángulo Minero, Noel Espinoza Hernández, calificaron la feria como una «bendición de Dios» que acerca la atención especializada a las familias de la región.