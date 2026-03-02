Ministerio de Salud reporta importante disminución en casos de dengue e influenza

El más reciente informe del Ministerio de Salud con corte al sábado 28 de febrero, sobre la situación epidemiológica en Nicaragua, reveló una tendencia favorable en la salud pública con la reducción de la mayoría de las enfermedades bajo vigilancia.

Durante la última semana de febrero, las autoridades sanitarias destacaron una disminución del 10% en comparación con el periodo anterior, con un total de 104 personas diagnosticadas.

En cuanto a los casos confirmados de Influenza descendieron un 10%, contabilizando 52 pacientes afectados.

En relación con la Neumonía presentó una reducción del 8%, reportándose 1,386 casos en la red de salud nacional.

Sobre la Leptospirosis, se diagnosticaron únicamente tres casos, lo que representa una disminución neta de tres casos respecto a la semana anterior.

En contraste con las bajas anteriores, el reporte indica que la Malaria experimentó un leve incremento del 7%, con 62 casos captados por los sistemas de vigilancia.

El Ministerio de Salud continúa fortaleciendo las jornadas de sensibilización y control de focos para mantener la tendencia a la baja en las enfermedades prevenibles y asegurar el bienestar de las familias nicaragüenses.

