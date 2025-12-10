Ministerio de Salud graduará a 197 profesionales en Medicina Natural

El Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias celebrará su décimo primer aniversario este jueves 11 de diciembre con la graduación de 197 profesionales de la salud.

El acto se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Instituto en Managua.

La promoción está compuesta por una variedad de profesionales, incluyendo Médicos, Enfermeras, Fisioterapeutas y Especialistas del Entendimiento Ancestral provenientes de todo el país.

Los graduandos culminaron con éxito tres programas académicos especializados: el Diplomado en Fitoterapia Clínica, que es el uso de plantas medicinales; Especialización en Acupuntura, y el Curso de Manejo Intercultural de la Diabetes.

Este esfuerzo formativo busca seguir fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario del país, integrando conocimientos científicos y prácticas ancestrales para una atención más integral a la población.

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