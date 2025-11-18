Ministerio de la Mujer celebra a «Mujeres Artesanas, Mujeres que Inspiran»

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de la Mujer, realizó los festejos “Mujeres Artesanas, Mujeres que Inspiran” en saludo al Día Nacional de los Artesanos y las Artesanas.

Mujeres artesanas que inspiran la cultura y tradición

Los encuentros se desarrollaron en los municipios de San Juan de Limay, San Ramón y Masaya.

Estas actividades tuvieron como objetivo principal reconocer el protagonismo y las habilidades de las mujeres que, con su trabajo diario, mantienen vivas las técnicas artesanales propias de cada localidad y las comparten con sus familias.

Las celebraciones también destacaron el liderazgo que ejercen estas mujeres en la promoción de las tradiciones, la cultura y la identidad nacional. Su labor es fundamental para el fortalecimiento de la economía creativa del país.

