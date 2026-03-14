Ministerio de la Juventud y la UCN inauguran curso avanzando de Lenguaje de Señas Nicaragüense

En el Centro Cultural Comandante Julián Roque Cuadra, con la participación de 60 protagonistas fue inaugurado el Curso Avanzado de Lenguaje de Señas Nicaragüense, cuyas clases serán impartidas de lunes a viernes en horas de la tarde, completamente gratis.

Katherine Matamoros, directora de Protagonismo Juvenil del Ministerio de la Juventud, destacó que en estos cursos participan estudiantes, amas de casa y profesionales de diferentes ramos, interesados en aprender y contribuir con la inclusión de las personas sordas.

Sara Mora, directora de Vinculación de UCN, destacó que desde el año 2023, esta casa de estudios superiores, contribuye con estos cursos y el actual, que será avanzado, permitirá fortalecer los conocimientos de los que se van adentrando en esta profesión.

Valeria Gutiérrez, estudiante de Lenguaje de Señas Nicaragüense, dijo que se siente contenta con el inicio de este curso básico, porque antes no habían oportunidades de hacerlo, y ser parte de la comunicación con personas con discapacitadad auditiva.