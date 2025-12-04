Ministerio de la Familia inicia tercera entrega de paquetes a 4 mil 107 familias con partos múltiples

En cumplimiento del compromiso de protección familiar del Gobierno Sandinista, el Ministerio de la Familia, en coordinación con liderazgos Territoriales, inició la tercera entrega de paquetes alimenticios a 4,107 familias protagonistas del Programa de Partos Múltiples.

Esta acción se enmarca en la Ley No. 718, “Ley Especial de Protección a las Familias en las que haya Embarazos y Partos Múltiples”.

El programa busca asegurar el apoyo continuo para la seguridad alimentaria, el desarrollo integral y el bienestar emocional de los hijos. Un componente esencial es el seguimiento permanente que el Ministerio de la Familia realiza mediante visitas casa a casa y monitoreo comunitario.

Durante estas visitas, se verifican las condiciones del hogar, el estado de salud y crecimiento de los niños, y se brindan orientaciones sobre prácticas de cuido responsable y riesgos asociados a los nacimientos múltiples.

Previo a cada entrega, se desarrollan conversatorios, charlas y encuentros donde se abordan temas esenciales como la alimentación saludable en la primera infancia, técnicas de estimulación temprana, comunicación afectiva y la importancia del apego seguro.

Gracias a este modelo de atención directa, se han logrado resultados concretos, incluyendo: Mejorar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo; Reforzar el cumplimiento del esquema de vacunación; y fortalecer la permanencia escolar y consolidar un ambiente armónico.

El Programa de Partos Múltiples reafirma el compromiso del Gobierno con la protección, seguridad y el desarrollo pleno de las niñas y niños de Nicaragua.