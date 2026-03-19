MINED impulsa inscripción de clubes de astronomía para fomentar aprendizaje científico

Con el objetivo de elevar la calidad educativa, mediante el impulso de la Ciencia, la Investigación y la Creatividad, el Ministerio de Educación anunció la segunda edición de la inscripción de los Clubes de Astronomía en toda Nicaragua.

Clubes de Astronomía impulsan la educación

Mendy Arauz, ministra de Educación, destacó que “la educación es ciencia, es exploración, es creatividad, y mediante los clubes, vamos a alcanzar en el Ciclo Escolar 2026, a más de 36 mil estudiantes organizados en más de mil clubes en todo el país”.

Humberto García Montano, docente de la UNAN-Managua y coordinador de Astrofísica, dijo que los clubes están integrados por estudiantes motivados por la astronomía, quienes realizan observaciones, cálculos y actividades prácticas.

Actualmente, hay más de 700 clubes con una participación superior a los 12 mil estudiantes, y se prevé la selección de jóvenes con alto rendimiento para representar a Nicaragua, en competencias internacionales.