Mimados de la Revolución ingresados en hospitales reciben regalos de Reinas Universitarias

En un Jornada de Amor coordinada por la Promotoría Solidaria, las Reinas UNEN 2025 de las Universidades UAM y Casimiro Sotelo Montenegro visitaron y entregaron regalos a la niñez que se encuentran en el Fernando Vélez Páiz, y en el Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”.

Reinas UNEN 2025 comparten amor con la niñez hospitalaria

Carmen Pineda, coordinadora nacional de Promotoría Solidaria, dijo que también participan los promotores solidarios con festivales infantiles nutridos de alegría y amor a los “Mimados de la Revolución”, quienes reciben presentes enviados por nuestros Copresidentes Comandante Daniel y Compañera Rosario.

Jasari Matamoros, Reina UNEN 2025 de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, y Fernanda Blandón, Reina UAM 2025, agradecieron la oportunidad de compartir estos momentos con la niñez, con diferentes padecimientos, que representan valentía y fuerza.

