Mimados de la Revolución ingresados en hospitales reciben regalos de Reinas Universitarias
En un Jornada de Amor coordinada por la Promotoría Solidaria, las Reinas UNEN 2025 de las Universidades UAM y Casimiro Sotelo Montenegro visitaron y entregaron regalos a la niñez que se encuentran en el Fernando Vélez Páiz, y en el Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”.
Carmen Pineda, coordinadora nacional de Promotoría Solidaria, dijo que también participan los promotores solidarios con festivales infantiles nutridos de alegría y amor a los “Mimados de la Revolución”, quienes reciben presentes enviados por nuestros Copresidentes Comandante Daniel y Compañera Rosario.
Jasari Matamoros, Reina UNEN 2025 de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, y Fernanda Blandón, Reina UAM 2025, agradecieron la oportunidad de compartir estos momentos con la niñez, con diferentes padecimientos, que representan valentía y fuerza.