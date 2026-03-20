Migración y Extranjería anuncia su Plan de Atención Veraniega 2026

La Dirección de Migración y Extranjería, anuncia la atención de 24 horas, en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, El Guasaule, El Espino y Las Manos.

La comisionada general Katia Melania Barberena Jácamo, subdirectora general de Migración y Extranjería, destacó el servicio oportuno en para todo tipo de trámites en las SERTRAMI de todo el país.

En Managua, la sede central atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, igual en las oficinas de trámites migratorios de Multicentro Las Américas y en Metrocentro, en estas 2 últimas, el domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

También, los turistas pueden hacer sus gestiones y sus ingresos o salidas, por medio de los puestos fronterizos: Papaturro, San Carlos, Sarapiquí, El Delta y San Juan de Nicaragua.

La subdirectora general de Migración y Extranjería, recordó que los menores no pueden salir de Nicaragua, si no es con su pasaporte y su visa de menor, también, si van viajando con sus padres, pueden hacerlo en cada puesto fronterizo.

En la página web del Ministerio del Interior, se puede solicitar el pasaporte para nacionales en línea.