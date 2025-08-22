MiFamilia celebra Día Mundial del Folclore con festival infantil “Al sonar de la marimba”

En celebración del Día Mundial del Folclore, el Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) realizó el festival infantil “Al Sonar de la Marimba”, con la participación de 8 mil 438 niños en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) a nivel nacional.

La jornada, llena de bailes, juegos tradicionales y música de marimba, tuvo como objetivo fortalecer la identidad cultural y el orgullo por las tradiciones nicaragüenses.

Además de las actividades culturales, MIFAMILIA informó sobre otras acciones realizadas en pro del bienestar familiar:

Como parte de su intensa labor, MIFAMILIA visitó 1,632 hogares para promover el diálogo y la prevención de la violencia.

Asimismo, 456 adolescentes, jóvenes, madres y padres participaron en talleres, consejerías y escuelas de valores para consolidar una cultura de paz.

De igual manera, 64 jóvenes de diferentes departamentos fueron integrados en cursos pre-laborales.

Se brindó atención psicosocial a 58 madres y padres, y atención psicológica especializada a 13 niños.

MIFAMILIA también garantizó la protección integral de 7 niños en situación de vulnerabilidad, atendió 14 casos de cobro y sustracción internacional de menores, y tramitó el pago de 755 pensiones de alimentos por un monto de un millón 870 mil córdobas.