Mercado Roberto Huembes con buen abastecimiento de productos tradicionales para celebrar la Purísima

En el Mercado Roberto Huembes se respira el ambiente festivo de la Purísima y La Gritería, una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes del país.

Los comerciantes ofrecen una amplia variedad de productos típicos que forman parte del colorido y la alegría de esta celebración mariana, contando con buen abastecimiento.

Entre los artículos más demandados destacan las canastas y chischiles, pitos, banderines, indios, matracas, escobas y flores tradicionales como el madroño, la flor de pascua y las pastoras. Estos elementos son indispensables para quienes preparan altares y para las festividades del 7 de diciembre.

Guissel Morales, de Floristería El Aster, expresó que cuentan con todo lo que es flores desde las tradicionales hasta las más sofisticadas como lirios, rosas, claveles y otros.

“También tenemos diferentes estilos de altares, listos para colocar a la virgen, los hay grandes y medianos, en distintos colores”, apuntó.

Asimismo, Jerson Quiroz, de Floristería Jackeline, señaló que ofrecen una variedad de productos tradicionales elaborados en los talleres de Masaya.

“El costo de las matracas cuesta la docena 80 córdobas, las escoba a 180, los indios a 70 la docena, banderines a 30, chischiles y canastas a 150 córdobas la docena”, aseveró.

Asimismo, los tramos dedicados a la gastronomía popular ofrecen una gran selección de dulces tradicionales. Los visitantes pueden encontrar cajetas en distintas presentaciones, ayote en miel, nancite encurtido, gofio y otros productos elaborados de forma artesanal, preservando las recetas heredadas de generación en generación.

Como Dulcería La Granadina de doña Lucía María Urtecho que tiene una tradición de décadas elaborando estos postres típicos muy gustados por los nicaragüenses.