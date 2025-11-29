Mensaje de Solidaridad al Pueblo y Gobierno de Venezuela
SIEMPRE SOLIDARI@S
SIEMPRE MÁS ALLÁ !
Nuestra Plena y Permanente Solidaridad con el Gran y Bravo Pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, el Glorioso Pueblo Venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las Luchas que libramos, estas inmensas Batallas por el Derecho a vivir nuestra Soberanía y Dignidad, en Justicia y Paz.
Compañero Nicolás Maduro,
Compañera Delcy Rodríguez,
Compañero Diosdado Cabello,
ahí estamos, Siempre Junt@s y Siempre Más Allá !
Firmas
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.