Mensaje de Solidaridad al Pueblo y Gobierno de Venezuela

SIEMPRE SOLIDARI@S

SIEMPRE MÁS ALLÁ !

Nuestra Plena y Permanente Solidaridad con el Gran y Bravo Pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, el Glorioso Pueblo Venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las Luchas que libramos, estas inmensas Batallas por el Derecho a vivir nuestra Soberanía y Dignidad, en Justicia y Paz.

Compañero Nicolás Maduro,

Compañera Delcy Rodríguez,

Compañero Diosdado Cabello,

ahí estamos, Siempre Junt@s y Siempre Más Allá !

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo