Mensaje de Condolencias ante el trágico accidente aéreo ocurrido en la República de Ghana

Mensaje de Condolencias del Copresidente-Comandante Daniel, y la Copresidenta Compañera Rosario, a Su Excelencia, John Dramani Mahama, Presidente de la República de Ghana, ante el trágico accidente aéreo ocurrido hoy en ese Hermano País.

Managua, 6 de Agosto, 2025



Excelencia

John Dramani Mahama

Presidente de la

República de Ghana

Accra



Estimado Presidente:



Con mucha tristeza hemos conocido del accidente aéreo ocurrido el día de hoy en la Región Sureña de Ashanti, en el que ocho Herman@s perdieron la Vida, incluyendo los Compañeros Edward Omane Boamah e Ibrahim Murtala Mohammed, Ministros de Defensa y Medio Ambiente de la República de Ghana.



En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, expresamos nuestras más Sinceras Condolencias y hacemos llegar nuestras muestras de Solidaridad a Usted, sus Familiares y a todo el Pueblo de Ghana.



Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, elevamos nuestras Oraciones para que encuentren Consuelo en la Memoria y Legado de sus Seres Queridos.



Reciban nuestro Abrazo Fraterno y el Cariño de todas las Familias Nicaragüenses.





Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo