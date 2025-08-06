Mensaje de Condolencias ante el trágico accidente aéreo ocurrido en la República de Ghana

Mensaje de Condolencias del Copresidente-Comandante Daniel, y la Copresidenta Compañera Rosario, a Su Excelencia, John Dramani Mahama, Presidente de la República de Ghana, ante el trágico accidente aéreo ocurrido hoy en ese Hermano País.
Managua, 6 de Agosto, 2025
Excelencia
John Dramani Mahama
Presidente de la
República de Ghana
Accra
Estimado Presidente:
Con mucha tristeza hemos conocido del accidente aéreo ocurrido el día de hoy en la Región Sureña de Ashanti, en el que ocho Herman@s perdieron la Vida, incluyendo los Compañeros Edward Omane Boamah e Ibrahim Murtala Mohammed, Ministros de Defensa y Medio Ambiente de la República de Ghana.
En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, expresamos nuestras más Sinceras Condolencias y hacemos llegar nuestras muestras de Solidaridad a Usted, sus Familiares y a todo el Pueblo de Ghana.
Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, elevamos nuestras Oraciones para que encuentren Consuelo en la Memoria y Legado de sus Seres Queridos.
Reciban nuestro Abrazo Fraterno y el Cariño de todas las Familias Nicaragüenses.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo