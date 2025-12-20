Mega feria pediátrica atendió a más de tres mil mimados de la revolución en Carazo

En más Victorias para el pueblo se llevo a cabo este fin de semana la Mega Feria Pediátrica en el hospital Regional Santiago de Jinotepe, Carazo, en saludo a las fiestas navideñas.

La convocatoria fue un éxito, dijo el compañero Víctor Gómez, Delegado departamental del Ministerio de Salud, quien agregó que se atendieron a más de tres mil niños en diferentes especialidades de los ocho municipios del departamento de Carazo de comarcas y lugares lejanos.

Gómez destacó que la actividad refuerza el compromiso del gobierno de garantizar salud de calidad y celebrar estas fiestas con bienestar y alegría para las familias.