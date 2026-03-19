Masaya será sede del Simposio Regional sobre Complicaciones Quirúrgicas y Urológicas
Con el objetivo de elevar la calidad de la atención hospitalaria, el Ministerio de Salud realizará este viernes el “Simposio Regional sobre Complicaciones en Cirugía General y Urológicas”, en el Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, en la ciudad de Masaya.
Este encuentro académico está diseñado para fortalecer los conocimientos técnicos del personal de salud en el diagnóstico temprano y el abordaje oportuno de complicaciones postquirúrgicas.
A través del intercambio de experiencias y la actualización de protocolos clínicos, se busca optimizar los resultados en las intervenciones y garantizar una recuperación segura para los pacientes.
En el simposio participarán más de 100 trabajadores de la salud, incluyendo médicos generales, cirujanos generales y pediatras provenientes de los departamentos de Carazo, Rivas, Granada, Managua y Masaya.
Esta convocatoria regional permite estandarizar los criterios de atención especializada en el centro y sur del país.
La realización de estos eventos científicos forma parte de la mejora continua del Modelo de Salud Familiar y Comunitario impulsado por el Gobierno de Nicaragua.