Masaya será sede del Simposio Regional sobre Complicaciones Quirúrgicas y Urológicas

Con el objetivo de elevar la calidad de la atención hospitalaria, el Ministerio de Salud realizará este viernes el “Simposio Regional sobre Complicaciones en Cirugía General y Urológicas”, en el Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, en la ciudad de Masaya.

Simposio médico en Masaya reúne especialistas de salud

Este encuentro académico está diseñado para fortalecer los conocimientos técnicos del personal de salud en el diagnóstico temprano y el abordaje oportuno de complicaciones postquirúrgicas.

A través del intercambio de experiencias y la actualización de protocolos clínicos, se busca optimizar los resultados en las intervenciones y garantizar una recuperación segura para los pacientes.

En el simposio participarán más de 100 trabajadores de la salud, incluyendo médicos generales, cirujanos generales y pediatras provenientes de los departamentos de Carazo, Rivas, Granada, Managua y Masaya.

Esta convocatoria regional permite estandarizar los criterios de atención especializada en el centro y sur del país.

La realización de estos eventos científicos forma parte de la mejora continua del Modelo de Salud Familiar y Comunitario impulsado por el Gobierno de Nicaragua.

