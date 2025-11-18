Más de un millón de niños, adolescentes y jóvenes chequeados en Campaña Nacional «Sin Diabetes»

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que del primero de octubre a la fecha han atendido a Un millón 91 mil 233 niñ@s, adolescentes y jóvenes menores de 20 años, a quienes les realizaron pruebas de azúcar en sangre, medición de la circunferencia abdominal, peso y talla.

Campaña Nacional SIN DIABETES: detección y salud infantil

En la nota de prensa indica que, de los exámenes anteriormente mencionados, identificaron: 37 mil 859 protagonistas con factores de riesgo como obesidad y antecedentes de familiares con diabetes, y se confirmaron 120 casos de diabetes.

Tod@s los protagonistas ya están siendo atendidos y disponen de seguimiento médico.

La Campaña Nacional “SIN DIABETES”, seguirá desarrollándose para garantizar la detección temprana y brindar el cuidado integral a la salud de nuestro pueblo.

